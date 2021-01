La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina: fuori Milenkovic e Caceres a favore di Quarta e Venuti. Tra Pulgar e Borja Valero gioca… Bonaventura

Alle ore 15 la Fiorentina scenderà in campo contro la Lazio per cercare un altro colpaccio in trasferta dopo quello di Torino. Prandelli rivoluziona una parte della formazione, tenendo fuori a sorpresa Nikola Milenkovic e Martin Caceres.

Al posto del serbo ci sarà Martinez Quarta, che insieme a Pezzella e Igor comporrà la difesa a tre. A destra invece spazio a Venuti, con Biraghi che torna dalla squalifica e riprende il suo posto a sinistra. Centrocampo composto da Amrabat, Castrovilli e Bonaventura con quest’ultima che la spunta su Pulgar e Borja Valero. In attacco confermato il tandem Ribery–Vlahovic.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Cesare Prandelli

Questa invece la formazione scelta da Simone Inzaghi per la sua Lazio:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi