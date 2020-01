La formazione ufficiale della Fiorentina: Iachini cambia l’attacco, Vlahovic e Cutrone partono dalla panchina

Pochi minuti fa è stata resa nota la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la SPAL. A sorpresa Iachini sceglie Chiesa-Boateng come coppia d’attacco, con Vlahovic e Cutrone che partono dalla panchina. Confermato il resto della formazione con Dragowski in porta, linea a 3 difensiva con Cáceres, Pezzella e Milenkovic, a centrocampo Dalbert, Pulgar, Castrovilli, Benassi e Lirola, in attacco appunto Boateng e Chiesa.

Formazione ufficiale Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Pezzella, Milenkovic, Cáceres, Dalbert, Pulgar, Castrovilli, Benassi, Lirola, Boateng, Chiesa.