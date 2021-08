La Formazione ufficiale della Fiorentina: Italiano punta ancora su Bianco, in avanti Vlahovic con Callejon e Saponara

Pochi minuti il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto l’undici ufficiale che scenderà in campo questa sera contro l’Espanyol: al Franchi la partita, valida per la Unbeatables Cup, inizierà alle ore 19. In difesa restano out Pezzella e Milenkovic, con quest’ultimo sempre più vicino al West Ham. Continua la fiducia del mister per il giovane Alessandro Bianco, preferito a Pulgar e schierato in regia in mezzo a Duncan e Bonaventura. In avanti tridente atipico: Vlahovic nel mezzo con Saponara e Callejon sugli esterni.

Ecco la Formazione ufficiale della Fiorentina:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Biraghi, Igor, M.Quarta, Venuti; Duncan, Bianco, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Saponara.