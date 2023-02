La formazione ufficiale della Fiorentina: Italiano sceglie Terzic al posto di Biraghi. Mandragora si riprende la mediana

Calcio d’inizio alle 18 per Fiorentina-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Vincenzo Italiano ritrova Amrabat tra i convocati e conferma il 4-3-3 con Terracciano fra i pali, Igor e Milenkovic davanti. Sulle corsie esterne agiranno Terzic e Dodo. A centrocampo torna Mandragora dal 1′ mentre ai suoi lati ci sono Barak e Bonaventura. In attacco tridente composto da Gonzalez, Kouamé e Jovic.

FIORENTINA (4-3-3) Terracciano; Terizic, Milenkovic, Igor, Dodo; Mandragora, Barak, Bonaventura; Gonzalez, Jovic, Kouamé.



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic, Sanabria .