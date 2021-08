La formazione ufficiale della Fiorentina: Italiano sorprende tutti con Milenkovic e Maleh. Subito un avvicendamento in porta

La Fiorentina sta per affrontare in Coppa Italia il Cosenza (fischio d’inizio alle 21). E il tecnico Italiano ha deciso di schierare una formazione a sorpresa rispetto alle indicazioni della vigilia.

In campo Milenkovic, che era stato tenuto fuori nelle ultime amichevoli e farà coppia con Pezzella che era in ballottaggio con Igor. A centrocampo Maleh e non Castrovilli, evidentemente ancora indietro dal punto di vista atletico. In porta c’è Terracciano che si conferma come il portiere di Coppa anche in un esordio delicato stagionale come questo.

Nessuna sorpresa invece in attacco dove troviamo il terzetto composto da Callejon, Vlahovic e Gonzalez.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All: Italiano. A disposizione: Dragowski, Ranieri, Benassi, Quarta, Igor, Terzic, Bianco, Duncan, Castrovilli, Sottil, Saponara, Kokorin.