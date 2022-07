Per la terza partita del triangolare di quest’oggi contro la Sanvitese il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha scelto di schierare Terracciano tra i pali, Benassi come terzino a destra. A centrocampo ci sono Mandragora con Bianco e Duncan, mentre in attacco c’è il tridente composto da Jovic, Gonzalez e Saponara.

Formazione Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Rasmussen, Quarta, Benassi; Mandragora, Bianco, Duncan; Jovic, Gonzalez, Saponara.