Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino: Pezzella non ce la fa, gioca Ceccherini. Davanti Ribery-Kouame

Sembrava ormai recuperato e invece niente debutto per German Pezzella, che si accomoda in panchina per la sfida con il Torino: al suo posto Ceccherini. Conferme invece per il resto della formazione, con la coppia d’attacco composta da Ribery e Kouame. Una curiosità: la fascia da capitano di Pezzella sarà oggi sul braccio di Ribery e non di Chiesa. Questa la formazione viola:

FIORENTINA: Dragowski, Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Biraghi, Castrovilli, Duncan, Bonaventura, Chiesa, Ribery, Kouame.

TORINO: Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, Ansaldi, Rincon, Linetty, Meite, Berenguer, Belotti, Zaza