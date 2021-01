La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina: Prandelli premia Bonaventura, Caceres torna a tutta fascia. In attacco c’è la coppia Ribery-Vlahovic

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo contro il Crotone per vincere e dimenticare la sconfitta della scorsa settimana contro il Napoli. Dopo le parole di Cesare Prandelli al termine della sfida contro gli azzurri, oggi la squadra è chiamata a vincere per concludere il girone d’andata a 21 punti ed evitare scivoloni di classifica.

ll tecnico viola torna al 3-5-2. Solita difesa a tre con Pezzella, Milenkovic e Igor, ormai a tutti gli effetti un titolare. Rispetto a Napoli muta il centrocampo: Bonaventura vince il ballottaggio con Pulgar nel mezzo, e Caceres riprende il suo posto sulla fascia a discapito di Venuti. In attacco torna la coppia Ribery-Vlahovic. Torna in panchina Jose Maria Callejon, pronto a dire la sua a partita in corso. Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina:

FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Questa invece la formazione del Crotone di Stroppa:

CROTONE (4-4-2) – Cordaz; Djidji, Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Simy.