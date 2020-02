Senza il solito Bobby Duncan e ora anche senza Montiel, la Fiorentina Primavera cerca di dare continuità alle vittorie su Bologna e Milan in campionato e Coppa Italia: oggi al “Bozzi” una sfida durissima, contro l‘Inter, terza in classifica. Il tecnico Emiliano Bigica deve fare a meno di Dalle Mura in difesa e dà fiducia al croato Fruk:

Brancolini, Ponsi, Dutu, Chiti, Simonti, Fruk, Bianco, Beloko, N. Pierozzi, Spalluto, Koffi.