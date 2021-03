La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: un ritorno importante tra i pali ed ecco chi sostituisce Agostinelli

Calcio d’inizio tra meno di un’ora per la Fiorentina Primavera, che affronta il Milan in casa, senza Aquilani in panchina ma con il ritorno di Brancolini tra i pali: mancherà ancora lo squalificato Agostinelli, al suo posto Di Stefano. Questo l’undici viola: Brancolini, Gentile, Pierozzi, Chiti, Fiorini, Frison, Milani, Corradini, Munteanu, Distefano, Bianco.