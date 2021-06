La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Agostinelli si riprende il posto da inamovibile, Munteanu in coppia con Spalluto

Da poco resa nota la formazione titolare con cui la Fiorentina Primavera scenderà in campo al Bozzi di Firenze tra poco meno di mezz’ora per affrontare la Juventus. Aquilani si affida a Fogli in porta, Dutu, Frison e Fiorini per la linea difensiva a tre, centrocampo con Agostinelli, Bianco e Corradini con esterni Pierozzi e Bianco; coppia d’attacco Munteanu-Spalluto.