La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Aquilani recupera capitan Corradini. Toci guida l’attacco viola verso la Supercoppa

In campo tra pochi minuti, la Fiorentina Primavera sfiderà l’Empoli allo Stadio Castellani. Mister Aquilani recupera capitan Corradini, in dubbio fino alla fine a causa di problemi alla schiena. Toci guida l’attacco viola supportato da Egharevba, Distefano e Agostinelli. Tutto pronto, tra poco i giovani viola in campo con l’obiettivo di conquistare il trofeo della Supercoppa Italiana. Di seguito l’undici gigliato che partirà dal 1′.

FIORENTINA (4-2-3-1): Andonov; Gentile Lucchesi, Frison, Kayode; Bianco, Corradini; Egharevba, Distefano, Agostinelli; Toci.

EMPOLI (4-3-1-2): Hvalic; Boli, Evangelisti, Pezzola, Rizza; Fazzini, Asllani, Degli Innocenti; Rossi; Villa, Magazzù.