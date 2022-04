Un po’ di turn over post Coppa Italia per la Fiorentina Primavera che tra poco sarà in campo contro il Genoa. Si rivede dal 1′ Egharevba e ci sono un paio di novità in difesa, con il 2004 Biagetti e il 2005 Romani. Questa la formazione ufficiale di Aquilani:

Andonov; Biagetti, Krastev, Romani; Bianco, Corradini, Neri; Distefano, Capasso, Egharevba; Toci.