La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Aquilani sceglie Toci in attacco con Distefano e Seck

Da poco diramata la formazione ufficiale con la quale la Fiorentina Primavera scenderà in campo questo pomeriggio contro il Pescara. Aquilani sceglie Andonov in porta, difesa a quattro con Favasuli, Krastev, Frison e Gentile. A centrocampo i soliti Bianco, Amatucci e Corradini. In attacco Seck e Distefano a sostengo di Toci.