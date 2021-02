La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Aquilani va con l’attacco pesante e cambia ancora in porta

Meno di un’ora al fischio d’inizio di Torino-Fiorentina, valida per il campionato Primavera 1: per la squadra viola uno scontro diretto in ottica salvezza e per mister Aquilani l’occasione per rilanciare l’attacco pesante, con Munteanu e Spalluto davanti. In porta invece si cambia ancora e prosegue l’alternanza tra Luci e Ricco.

Ricco, Frison, Pierozzi, Chiti, Fiorini, Corradini, Milani, Bianco, Munteanu, Agostinelli, Spalluto.