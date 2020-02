Tra pochissimo la Fiorentina Primavera di Emiliano Bigica scenderà in campo per la semiginale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Tridente per i viola con Spalluto, Duncan e Koffi in avanti. Ecco le formazioni delle due squadre:

Juventus (4-3-3): Israel; Wesley, Dragusin, Gozzi, Anzolin; Fagioli, Leone, Ahamada; Tongya, Portanova, Marques.

Fiorentina (4-3-3): Brancolini; E. Pierozzi, Dutu, Dalle Mura, Ponsi; Lovisa, Fiorini, Beloko; Spalluto, Duncan, Koffi.