La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina Primavera: Bianco rientra dalla squalifica, confermato il tridente di Torino

Alle 14 la Fiorentina Primavera scenderà in campo al Bozzi contro la Spal. Per tentare di portare a casa i tre punti e rimanere in zona playoff, Aquilani schiera Andonov in porta e davanti a lui una linea formata Kayode, Krastev, Biagetti e Favasuli.

A centrocampo torna Bianco dopo la squalifica, e accanto a lui agiranno Amatucci e Corradini. Saranno invece Capasso, Toci e Distefano a comporre il tridente offensivo viola, che resta dunque lo stesso della scorsa partita a Torino.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA-SPAL

FIORENTINA (4-3-3): Andonov; Kayode, Krastev, Biagetti, Favasuli; Amatucci, Corradini, Bianco; Capasso, Toci, Distefano. A disp.: Fogli, Bertini, Larsen, Frison, Agostinelli, Egharevba, Romani, Koffi, Seck, Sene. All. Alberto Aquilani

SPAL (4-3-3): Magri; Forapani, Saio, Nador, Borsoi; Ellertsson, Markhiyev, Mihai; Orfei, Wilke, Noireau. A disp.: Rigon, Bugaj, Simonetta, Martini, De Milato, Fiori, Roda, Breit, Cavallini, Sperti, Boccia, Yabre. All. Paolo Mandelli