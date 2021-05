La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: c’è Fogli in porta, in attacco Aquilani si affida al tridente

Il tecnico della Fiorentina Alberto Aquilani ha fatto le sue scelte per la formazione da schierare al ‘Bozzi’ tra poco contro il Genoa, gara valevole per la ventiduesima giornata di campionato. Tra i pali c’è il giovane Fogli, che sostituisce Luci; guida il terzetto difensivo capitan Fiorini. In mezzo al campo torna dal primo minuto il 2003 bulgaro Krastev, dopo tante partite saltate per infortunio e tanti subentri. L’attacco dalla coppia Munteanu-Spalluto.

FIORENTINA (1-3-5-2): Fogli; Dutu, Fiorini, Chiti; Pierozzi, Krastev, Corradini, Bianco, Milani; Spalluto, Munteanu.

A disp.: Luci, Gentile, Gabrieli, Ghilardi, Amatucci, Distefano, Favasuli, Toci, David. All.: Alberto Aquilani.