In campo tra meno di mezz’ora la Fiorentina Primavera, attesa dalla sfida con il Cesena ultimo in classifica: per Aquilani c’è una novità tra i pali, si tratta di Tognetti che prende il posto di Martinelli. Poi il trio di centrocampo con Berti da mezzala e il figlio d’arte Vigiani che sostituisce Distefano, in prima squadra. Questo l’undici ufficiale viola:

Tognetti, Kayode, Krastev, Lucchesi, Favasuli, Berti, Amatucci, Falconi, Vigiani, Nardi, Toci.