La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina Primavera: Dalle Mura guida la difesa, a centrocampo esordisce un classe 2003

Alle 18 la Fiorentina scenderà in campo contro l’Hellas Verona nella finale della Coppa Italia Primavera. I viola hanno l’obiettivo di bissare il successo dell’anno scorso, quando trionfarono trascinati da Dusan Vlahovic. Complici le assenze per squalifica dei centrocampisti Lovisa e Fiorini, e di Beloko per infortunio, gli uomini a disposizione in mezzo al campo sono ridotti ai minimi termini. Ecco infatti che arriva l’esordio del bulgaro Dimo Krastev, mediano classe 2003 già allenato da Aquilani con gli Under 17. Ancora assente Bobby Duncan. Vediamo dunque a chi si affida mister Alberto Aquilani, all’esordio sulla panchina della Primavera in gare ufficiali:

FIORENTINA: Brancolini, Pierozzi E., Dutu, Dalle Mura, Ponsi, Bianco, Krastev, Hanuljak, Pierozzi N., Spalluto, Koffi.