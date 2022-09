La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: debutto dal primo per Nardi, tornano Capasso e Lucchesi

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina e Milan, gara valida per la 4^ giornata del Campionato Primavera 1. Mister Aquilani schiera dal primo minuto Lucchesi e Capasso, che tornano titolari dopo un turno ai box. Debutto da titolare per Niccolò Nardi, confermati Toci e Distefano davanti e Amatucci in mezzo al campo.

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Kayode, Lucchesi, Krastev, Favasuli; Falconi, Amatucci, Nardi; Capasso, Toci, Distefano. All.: Aquilani.

Milan (4-2-3-1): Nava; Bakoune, Coubis, Paloschi, Bozzolan; Zeroli, Eletu; Foglio, Gala, Omoregbe; El Hilali. All.: Abate.