In campo tra un quarto d’ora circa la Fiorentina Primavera, che fa visita al Lecce per ritrovare la vittoria in campionato, che manca da due turni. Aquilani ritrova Distefano, dopo l’esordio in Serie A di martedì scorso, ma anche Munteanu che torna a guidare l’attacco al posto di Toci. Questo il suo undici di partenza:

Andonov; Rocchetti, Chiti, Krastev, Romani; Bianco, Agostinelli; Distefano, Favasuli, David; Munteanu.