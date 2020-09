Subito Louis Munteanu in campo per la Fiorentina Primavera: il giovane rumeno classe 2002 è la novità di Alberto Aquilani per la sfida di oggi contro l’Ascoli. Debutto da titolare anche per l’ex Benevento Gentile, questo l’undici viola:

Chiorra, Gentile, Ponsi, Dutu, Forini, Krastev, Pierozzi, Agostinelli, Munteanu, Di Stefano, Milani.