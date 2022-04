La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina Primavera: Kayode titolare in difesa, Corradini guida il centrocampo. Tridente con Distefano, Toci e Agostinelli

Alle 16.30 la Fiorentina scenderà in campo al Bozzi per la semifinale di Coppa Italia Primavera contro la Roma. Per questo importante appuntamento Aquilani si affida ad Andonov in porta, davanti a lui una linea a quattro formata da Kayode (titolare dopo la Viareggio Cup con l’under 18), Frison, Krastev e Favasuli.

A centrocampo insieme a capitan Corradini ci sono Bianco e Amatucci, mentre il tridente offensivo è composto da Distefano, Toci e Agostinelli.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Fiorentina: Andonov; Kayode, Frison, Krastev, Favasuli; Corradini, Bianco, Amatucci; Distefano, Toci, Agostinelli. All. Alberto Aquilani

Roma: Mastrantonio, Missori, Morichelli, Tripi, Voelkerling, Tahirovic, Volpato, Ndiaye, Faticanti, Rocchetti, Keramitsis. All. Alberto De Rossi