Appuntamento alle 15 per la Fiorentina Primavera che ospita l’Atalanta al ‘Bozzi’ per cercare continuità. Per il tecnico viola Aquilani c’è Agostinelli davanti, insieme a Capasso, con Toci unica punta. Questa la formazione viola:

Andonov, Gentile, Lucchesi, Frison, Kayode, Corradini, Bianco, Agostinelli, Capasso, Distefano, Toci.