La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Spalluto in panchina, tandem Agostinelli-Munteanu

Ecco l’undici scelto da mister Alberto Aquilani per provare ad invertire la rotta e portare a casa punti contro l’Atalanta. A Zingonia solito 3-5-2 per la Fiorentina. Spalluto in panchina, in avanti Agostinelli a sostegno di Munteanu.

Fiorentina (3-5-2): Fogli; Dutu, Fiorini, Frison; Pierozzi, Gentile, Corradini, Bianco, Milani; Agostinelli, Munteanu. A disp.: Ricco, Dainelli, Gabrieli, Ghilardi, Giordani, Spalluto, Krastev, Neri, Di Stefano, Tirelli, Toci, Favasuli. Allenatore:Alberto Aquilani

ATALANTA (4-3-2-1):Dajcar; Ghislandi, Scalvini, Grassi, Ruggeri; Giovane, Sidibe, Gyabuaa; Cortinovis, Oliveri; Rosa. A disp.: Sassi, Scanagatta, Berto, Hecko, G. Renault, De Nipoti, Ghisleni, Italeng, Kobacki. Allenatore: Massimo Brambilla