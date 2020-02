La formazione ufficiale della Fiorentina: Pulgar torna per sostituire Badelj, davanti il solito tandem Chiesa-Vlahovic

Tra meno di un ora la Fiorentina scenderà sul campo dello Stadio Franchi per il quarto anticipo della 25° giornata contro il Milan dell’ex Stefano Pioli. Iachini, tenendo conto dell’assenza per squalifica di Milan Badelj, consegna le chiavi del centrocampo a Pulgar. Ancora titolare l’ex Sassuolo Duncan che supera la concorrenza di Benassi. Davanti viene riproposto il tandem Chiesa-Vlahovic: la speranza è quella di ripetere quando fatto domenica scorsa a Marassi. Ancora out l’ex di turno Cutrone che inizialmente finisce in panchina : per l’ex Wolves si prospetta la solita staffetta nella ripresa con il serbo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

MILAN: (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessiè, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu; Rebic, Ibrahimovic.