La formazione ufficiale della Fiorentina: quanti cambi in vista della Juventus. Ikonè torna dal primo minuto

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso nota la formazione che questa sera scenderà in campo dal primo minuto contro il Sassuolo.

In porta, l’allenatore sceglie di dare ancora fiducia a Dragowski. Nessuna particolare sorpresa in difesa, con Martinez Quarta che prende il posto dello squalificato Milenkovic. In mezzo al campo tira il fiato Torreira e al suo posto vedremo Amrabat. Novità anche sugli intermedi dove ci saranno Castrovilli e Maleh.

In attacco, Piatek punta centrale, con Sottil e Ikonè sugli esterni.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Biraghi, Igor, Martinez Quarta, Odriozola; Amrabat, Castrovilli, Maleh; Sottil, Piatek, Ikone.