La formazione ufficiale di Parma-Fiorentina: sorpresa in attacco, Amrabat cambia ruolo

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini pochi minuti fa ha reso nota l’undici titolare che scenderà in campo alle 20.45 contro il Parma di Fabio Liverani. Nessuna novità di modulo: viola schierati con il soluto 3-5-. In difesa spazio a Igor che dovrà sopperire alle assenza forzate di Pezzella e Quarta. Novità in cabina di regia: tocca al cileno Pulgar posizionarsi in mezzo, permettendo. Amrabat di tornare mezzala. Novità anche in attacco: questa sera in coppia con Frank Ribery ci sarà l’ex Genoa Kouame.

Ecco la formazione ufficiale scelta da Iachini:

Fiorentina (3-5-2) Dragowski; Caceres, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouame.

Parma (3-5-2) Sepe; Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Hernani, Kurtic, Pezzella; Inglese, Gervinho