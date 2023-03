La formazione ufficiale della Fiorentina: Terracciano ce la fa e si riprende la porta, Ranieri si occuperà della fascia sinistra. Cabral guida il tridente di Cremona

E’ quasi tutto pronto per il calcio d’inizio di Sivasspor-Fiorentina, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Uefa Conference League. Vincenzo Italiano sceglie il consueto 4-3-3 per superare l’ostacolo turco, affidandosi al rientrante Terracciano in porta. Davanti a lui, un quartetto composto da Ranieri, in sostituzione di Biraghi e Terzic, Milenkovic, Martinez Quarta e Dodo. A centrocampo, in cabina di regia, il solito Amrabat, mentre ai suoi lati si rivede Bonaventura (che sarà il capitano per questa sfida) e viene confermato Mandragora. In attacco pochi dubbi, Cabral guida il tridente formato da Gonzalez e Ikoné. Fiorentina che oggi giocherà in tenuta blu. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Ranieri, Milenkovic, Martinez Quarta, Dodo; Mandragora, Amrabat, Bonaventura (C); Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Vincenzo Italiano.

SIVASSPOR (4-3-3): Vural, Paluli, Goutas, Appindangoyé, Ciftci, Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Caicedo, Yesilyurt. All. Çalimbay.