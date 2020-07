La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina: torna Dragowski, confermato Venuti. Davanti Vlahovic, Chiesa e Ribery

Alle 19.30 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Cagliari. Importante affermarsi dopo la vittoria di Parma per la squadra di Iachini, soprattutto dopo la vittoria di ieri del Lecce. Ecco dunque gli undici titolari a cui si affiderà il tecnico viola per cercare di portare a casa i tre punti:

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Venuti, Duncan, Badelj, Lirola; Chiesa, Vlahovic, Ribery. Allenatore: Iachini.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Klavan, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Rog, Nainggolan; Birsa; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Zenga