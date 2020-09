La Formazione ufficiale della Fiorentina: un solo cambio rispetto alla sfida contro il Torino

La Fiorentina ha appena reso noto l’undici titolare che alle ore 20.45 scenderà sul campo di San Siro per affrontare l’Inter di Antonio Conte. Resta ancora fuori German Pezzella, che ancora non sembra aver recuperato l’infortunio al ginocchio. Iachini apporta solo un cambio alla formazione che ha affrontato il Torino la scorsa settimana: il neo acquisto Amrabat, squalificato in occasione della prima giornata, scende in campo al posto dell’ex Sassuolo Duncan. Ancora presente Bonaventura, ormai una certezza per il tecnico ascolano. In attacco riconfermato il tandem Ribery-Kouamè

FIORENTINA: Dragowski, Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Chiesa, Ribery, Kouame.