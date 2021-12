La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina: Venuti, Igor e Terzic titolari. In attacco c’è Sottil al posto di Callejon

Alle 18.30 la Fiorentina scenderà in campo al Bentegodi contro l’Hellas Verona, nella partita valida per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Per questo match Italiano si affida a una difesa rivoluzionata rispetto a quella che ha affrontato il Sassuolo: davanti a Terracciano, infatti, ci sono Venuti, Milenkovic, Igor e Terzic, quest’ultimo al posto dello squalificato Biraghi.

A centrocampo insostituibile Torreira, mentre ai suoi fianchi agiranno Bonaventura e Duncan che dunque ritrova il posto da titolare dopo l’iniziale panchina di domenica. In attacco ovviamente c’è Vlahovic al centro del tridente, supportato da Nico Gonzalez e Sottil.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI HELLAS VERONA-FIORENTINA:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Faraoni, Casale, Sutalo; Tameze, Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. All. Igor Tudor

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Torreira, Bonaventura, Duncan; Nico Gonzalez, Vlahovic, Sottil. All. Vincenzo Italiano