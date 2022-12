La formazione ufficiale della Fiorentina: Venuti insieme alla difesa titolare. In avanti ancora Cabral

Tra pochi minuti la Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà in campo per l’ultima uscita dell’anno contro la Primavera di Alberto Aquilani, per quello che sarà un vero e proprio test in famiglia. Il tecnico gigliato sceglie Lorenzo Venuti largo a destra insieme alla retroguardia “titolare” formata da Quarta, Igor e Biraghi. In avanti Saponara e Kouame accompagneranno Arthur Cabral.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Bianco; Kouame, Barak, Saponara; Cabral.