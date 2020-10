La formazione ufficiale della Fiorentina: Vlahovic la spunta in attacco, sulla fascia destra c’è Lirola dall’inizio

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha fatto le sue scelte per la gara di oggi contro lo Spezia. A completare il duo d’attacco con Ribery sarà infatti Dusan Vlahovic, con Kouame e Cutrone destinati inizialmente dalla panchina. In difesa torna Pezzella con Milenkovic e Caceres, mentre Castrovilli recupera e va a schierarsi a centrocampo con Amrabat e Bonaventura. Come vi avevamo anticipato non c’è l’esordio dal primo minuto per Callejon: parte infatti Lirola come titolare sulla corsia destra.

Spezia (4-3-3) Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Bastoni; Deiola, Ricci, Acampora; Verde, Piccoli, Gyasi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribéry, Vlahovic.