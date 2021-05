La formazione ufficiale dell’Italia: titolari Biraghi e Castrovilli, ci sono anche due ex viola

Da poco comunicate la formazione ufficiale della Nazionale Italiana che alle 20.45 scenderà in campo questa sera alla Sardegna Arena di Cagliari per disputare il match amichevole contro San Marino. Tra i titolari ci sono, come già annunciato da Mancini in conferenza stampa, i due giocatori della Fiorentina Biraghi e Castrovilli. Maglia da titolari anche per i due ex viola Mancini e Bernardeschi, mentre a difendere i pali ci sarà Alessio Cragno.