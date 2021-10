La formazione ufficiale di Fiorentina-Milan Femminile: in avanti la coppia Lundin-Sabatino cercare il quarto posto

Tra poco meno di un quarto d’ora la Fiorentina Femminile scenderà in campo al Bozzi di Firenze contro il Milan per la settima giornata di Serie A Femminile. Queste le scelte dell’allenatrice viola Patrizia Panico per la sfida alle rossonere. In porta Schroffenegger, davanti a lei in difesa linea a tre composta da Vigilucci, Tortelli e Kravets. Sugli esterni Cafferata e Catena, mentre al centro del campo Breitner, Nero e Huchet. Davanti la coppia Sabatino-Lundin. Fischio d’inizio alle ore 12.30.