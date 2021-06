La formazioni ufficiali di Italia-Galles: Chiesa e Bernardeschi partono titolari, Castrovilli “promosso” dalla tribuna alla panchina

Alle 18 l’Italia scenderà in campo contro il Galles per l’ultima partita del girone A di Euro 2020. Gli Azzurri, già qualificati, sono chiamati almeno a pareggiare per assicurarsi il primo posto. Mancini schiera dunque Donnarumma in porta, davanti a lui Toloi, Bonucci, Bastoni ed Emerson.

A centrocampo c’è finalmente Verratti dal primo minuto, insieme a Jorginho e Pessina. In attacco, ai lati di Belotti, agiranno invece gli ex viola Chiesa e Bernardeschi. Promozione, se così si può dire, anche per Castrovilli che dopo le tribune delle prime due partite trova spazio in panchina.

Questa invece la formazione del Galles: Ward; Ampadu, Rodon, Gunter; C. Roberts, Allen, Morrell, N. Williams; Bale, Ramsey, James.​