La Francia rimonta e dilaga all’esordio nel Mondiale contro l’Australia. Tanta Serie A nel successo dei transalpini

Si è appena conclusa Francia-Australia, quarta e ultima partita del Mondiale in Qatar di questo martedì. Dopo un inizio shock, con il vantaggio degli australiani dopo neanche 10 minuti con Goodwin, i transalpini rialzano la testa ed evitano brutte sorprese. Il risultato finale è addirittura 4-1, confermando il dominio dei ragazzi di Didier Deschamps, che conquistano i primi tre punti e si portano al primo posto nel girone D, con Danimarca e Tunisia (che oggi hanno pareggiato 0-0).

Nei gol della Francia, c’è lo zampino della Serie A. A trovare il pareggio è il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot, che realizza anche l’assist per l’attaccante del Milan Olivier Giroud, per il momentaneo 2-1. Nella seconda frazione di gara, c’è tempo per la rete di Mbappé e per la doppietta del numero 9 rossonero.