La frecciata di Ulivieri: “I procuratori influenzano le società di calcio e lo fanno con tanta arroganza”

A Radio Bruno ha parlato l’ex calciatore viola e presidente dell’Asso Allenatori Renzo Ulivieri, che ha speso qualche battuta anche in merito alla questione Gattuso-Mendes-Fiorentina. Questa la sua opinione: “I procuratori sono figure che condizionano il lavoro delle società di calcio e pensano di poter fare ciò che vogliono. Spesso lo fanno con tanta arroganza. Importanza spesso gliela danno i presidenti. Credo che l’allenatore possa avere un procuratore, ma se deve essere come per i giocatori… non lo so”