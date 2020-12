“La fuga dalla realtà di Pessina. Ma Commisso non aiuta il dibattito”

Il direttore del Corriere Fiorentino, Roberto De Ponti, ha commentato le parole del Soprintendente alle Belle Arti del Comune di Firenze, Andrea Pessina, sulle condizioni dello stadio Artemio Franchi (LEGGI QUI).

Queste le sue dichiarazioni: “Estremamente ben conservato. Verrebbe da chiedersi quali sono i parametri del soprintendente Andrea Pessina, senza dubbio un romantico ottimista, quando certifica come “estremamente ben conservato” lo stadio Artemio Franchi, alla cui difesa è stato chiamato sulle barricate (si spera meno fatiscenti delle tribune dell’impianto fiorentino) un esercito di archistar. E chissà quanti di loro hanno mai varcato l’ingresso dello stadio, soprattutto di questi tempi“.

Continua così Ponti: “Di sicuro non è per trasformarlo poi in un diroccato monumento a se medesimo che Nervi ha progettato questo impianto novant’anni fa. A meno di non immaginare, diciamo tra un duemila anni, Firenze invasa dai turisti per la foto ricordo sulle rovine del Franchi, un po’ come oggi Roma per il Colosseo. Soprattutto, una battaglia chiaramente diventata ideologica, non può essere combattuta girando molto alla larga dalla realtà dei fatti. Rocco Benito Commisso non aiuta certo il dibattito quando spiana le ruspe e pensa di radere al suolo l’intera struttura”.