La gag di Dati: “A Ranieri dissi “ma che canzone presenti a Sanremo?” E lui mi tirò un calcio nel sedere”

Lo storico fisioterapista della Fiorentina, Luciano Dati è intervenuto a Radio Bruno: “E’ uno che ti dà tanto, ma quando ti allarghi ti tira il freno. Ogni tanto quando c’era casino, mi redarguiva dei “miei ragazzi. Una volta a San Vincenzo, in ritiro, gli dissi: “Ma a Sanremo che canzone presenti? Mi tirò un calcio nel sedere”. Mi dette in mano lo spogliatoio. A volte arrivava senza ossigeno, mangiava sei mele al giorno. Mi ha sempre tenuto in considerazione, quando mi dimisi chiamò mia moglie. Diventammo gruppo a Rocca Porena”.

E ancora: “All’inizio è cambiata tante volte la formazione. Tifo Fiorentina ma non sono più appassionato come prima”