Lo spazio per la Fiorentina su La Gazzetta dello Sport è a pagina 35, in taglio alto: “Fiorentina, tutto su Torreira: ‘Ha qualità esagerate'” e in sommario: “Si tratta per il riscatto con l’Arsenal, ma c’è il nodo ingaggio. Italiano si sbilancia: ‘Fondamentale per il nostro futuro'”. Di spalla: “Barone ad Empoli per seguire Benassi e Zurkowski”.