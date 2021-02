La Gazzetta dello Sport: Allarme Ribery

Su La Gazzetta dello Sport presente stamani un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Allarme Prandelli Ribery salterà anche lo Spezia“. Sottotitolo: “Venerdì contro la squadra di Italiano il tecnico viola dovrebbe però avere a disposizione Kokorin, che ha superato i test”. Articolo che inizia così: “Non arrivano buone notizie per Cesare Prandelli dall’infermeria. Franck Ribery non ha recuperato dal problema muscolare che lo ha bloccato verso la fine della scorsa settimana, impedendogli di essere in campo a Genova contro la Sampdoria“.

