La Gazzetta dello Sport: Arriva il nuovo ordine di Commisso

Su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è presente un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Blindare Vlahovic fino al 2025″, l’ordine di Commisso”. Sottotitolo: “Barone e Pradé stanno preparando il terreno per la firma e il giocatore ha già la penna in mano: vuole Firenze”. Articolo che inizia così: “In questo momento è l’operazione che sta più a cuore a Rocco Commisso: blindare per cinque anni il suo pupillo Dusan Vlahovic. Il presidente della Fiorentina ha dato mandato ai suoi collaboratori di preparare il terreno per poter allungare di altri due anni il contratto già in essere”.