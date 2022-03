La Gazzetta dello Sport: Assalto alla Fiorentina per Milenkovic

Nella prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla anche della Fiorentina: “Inter Milenkovic”. Sommario: “Assalto alla Fiorentina, Inzaghi studia il serbo. Brozovic resta in bilico”.

A pagina 4 si legge: “L’Inter studia Milenkovic”. Sommario: “Il serbo a San Siro osservato speciale. Inzaghi pensa a lui nel dopo De Vrij. Il rinnovamento della difesa può passare dal talento viola. A spingerlo a Milano pure la tribù… slava”.

In taglio basso: “Brozo, si decide. Oggi il provino per ritornare. E Vidal si scalda”. Sommario: “Primo allenamento in gruppo: senza dolore sarà convocato, ma difficile vederlo dal 1’. Arturo in pole position per il ruolo di regista”.