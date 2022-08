La Gazzetta dello Sport: Barak ora è in pole

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 30: “Italiano alza i giri del motore. Barak ora è in pole, superato Bajrami”. Sommario: “Contatti col club di Setti per l’interno ceco diventato la prima scelta, sullo sfondo l’albanese”.

Di seguito l’incipit dell’articolo: “Questione di priorità. La Fiorentina le mette idealmente in griglia ed in pole position scatta, senza essere una novità, il qualificarsi per i gironi di Conference, possibilmente senza distrarsi domani ad Empoli. Ma con il massimo rispetto della seconda giornata di campionato, anche le scelte di formazione saranno dettate dal ritorno in Olanda programmato per giovedì prossimo”.