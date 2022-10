La Gazzetta dello Sport: Caccia al gol perduto, il duo d’attacco lanciato da Italiano

La Gazzetta dello Sport dedica oggi una pagina alla squadra viola e un titolone: “Provateci voi”. Ovvero: “Fiorentina, caccia al gol perduto Italiano lancia Gonzalez-Cabral“. Sommario: “Contro gli Hearts torna titolare Nico, chiamato a fare la differenza. Il brasiliano favorito su Jovic: è la sua occasione”.

Articolo che inizia così: “Cambiare aria fa bene. Quella pesante ed un po’ stagnante del campionato, con la Fiorentina tredicesima in classifica, penultima per gol segnati e ultima nella capacità di convertire in gol le enormi occasioni a disposizione, lascia spazio alla brezza fresca dell’Europa. Grazie soprattutto alla vittoria in Scozia (dove l’aria era fredda realmente tra vento e pioggia) che ha dato una bella lucidata alla classifica del girone”.

In breve c’è anche: “Firenze già invasa dai tifosi scozzesi Saranno 5 mila!”.