La Gazzetta dello Sport: Cambia il motore della Fiorentina

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si parla di Fiorentina a pagina 18: “Cambia il motore, Torreira è pronto a dirigere i viola”. Sommario: “L’uruguaiano sta trovando la miglior forma, mentre Pulgar starà fuori per 3-4 settimane. Italiano ora può contare anche su Castrovilli”.

Di seguito l’incipit dell’articolo: “È il momento di prendersi la Fiorentina. L’inizio a singhiozzo di Lucas Torreira ha tante spiegazioni: dall’arrivo nella parte finale del mercato con una condizione fisica non ancora ottimale, alla convocazione in Nazionale che lo ha costretto ai consueti viaggi lunghi che sfiniscono i sudamericani. E così in otto partite l’uruguaiano è stato titolare appena tre volte”.