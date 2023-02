La Gazzetta dello Sport cavalca l’onda: “Bilancio d’oro grazie alla Juventus. Con Chiesa e Vlahovic, Commisso si è ripagato la Fiorentina”

Ancora un titolo dedicato al presidente della Fiorentina Rocco Commisso: dopo la provocazione di ieri da parte di Tuttosport, stavolta La Gazzetta dello Sport effettua un’analisi sui ricavi del patron viola. Il focus principale è improntato sulle cessioni alla Juventus: “Non sarà una domenica qualsiasi per il presidente Rocco Commisso a casa della Juventus, l’avversaria attaccata in tante interviste polemiche che invece dovrebbe ringraziare perché lo ha riempito di milioni grazie agli acquisti a caro prezzo degli ex gioielli viola”.

E ancora: “Se lo scorso anno infatti Commisso ha stravinto lo scudetto del bilancio (+46,8 milioni) lo deve soprattutto proprio alla montagna di soldi versati da Agnelli per assicurarsi Chiesa e Vlahovic, i campioni che Commisso aveva ereditato dalla gestione Della Valle. E prima di chiunque altro, il presidente viola dovrebbe ringraziare proprio la precedente gestione: dietro ai 140 milioni (bonus compresi) ricavati dalla loro cessione, c’è l’intuito di una proprietà che per questi due ragazzi ha speso poco più di 2 milioni di €”.